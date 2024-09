LPI-GTH: Tag der offenen Tür in der LPI Gotha

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Straße "Am Stadtberg". Ein 62-jähriger Mann verbrannte Unkraut auf seinem Hof. Durch den Funkenflug entbrannte eine Hecke. In Folge des Brandes wurde eine Hausfassade beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr