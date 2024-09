Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim unter Teck/A8 - Bei Unfall verletzt

Am Mittwoch verlor eine Autofahrerin auf der A8 bei Kirchheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Um 1.55 Uhr war eine 33-Jährige auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Bei der Anschlussstelle Kirchheim-Ost verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle. Die Frau geriet mit ihrem VW Passat ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Ihr 31-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Infolge des Unfalls entstand ein Trümmerfeld über alle drei Fahrstreifen. Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren im Einsatz zur Räumung der Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

