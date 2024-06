Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Herdecke (ots)

Am Dienstagmorgen musste die Feuerwehr Herdecke gegen 8:44 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Straße Am Rahmen ausrücken. Die Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst mit einem Löschzug vor Ort, konnte jedoch kein Schadensereignis feststellen. Der Einsatz war nach einer halben Stunde beendet.

Auch am Montag war die Feuerwehr im Einsatz. Um 07:46 Uhr mussten die Einsatzkräfte zum Gerhard-Kienle-Weg ausrücken. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses einen eingedrückten Handfeuermelder detektiert und ausgelöst. Da der Handfeuermelder mutwillig eingedrückt wurde, konnte der Einsatz nach 20 Minuten abgebrochen werden.

Zuletzt musste die Feuerwehr am Montagabend zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Eichenstraße ausrücken.

