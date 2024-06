FW-EN: Vier Einsätze und ein langer Samstag für die Feuerwehr Herdecke.

Herdecke (ots) - Die Feuerwehr Herdecke war am Mittag um 12:58 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem örtlichen Gaskraftwerk an der Wetterstraße im Einsatz. Vor Ort wurde die Feuerwehr vorbildlich eingewiesen. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass der Brandmelder in einem Aufzugsmaschinenraum neben dem Abgaskamin in ca. 40 Meter Höhe ausgelöst hatte. Zwei ...

mehr