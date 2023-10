Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: weitere Einbrüche im Dauner Stadtgebiet

Daun (ots)

Im Zeitraum 28.10.2023 bis 30.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer Zahnarztpraxis in der Burgfriedstraße in Daun. Hier versuchten sie durch Aufhebeln des Patienteneingangs in das Innere der Praxis zu gelangen. Als dies mißlang, schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Hier wurden die Zimmer auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht. Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Durch die Kriminalbeamt*innen wurde der Tatort aufgenommen und entsprechende Spurensicherungen durchgeführt.

Im Zeitraum 29.10.2023 bis 30.10.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Modegeschäft in der Lindenstraße in Daun. Hier hebelten sie die Eingangstüre auf und entwendeten aus dem Inneren des Geschäfts aufgefundenes Bargeld in geringer Menge. Die genaue Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Durch die Kriminalbeamt*innen wurde der Tatort aufgenommen und entsprechende Spurensicherungen durchgeführt.

