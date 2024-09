Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Am Dienstag kam es in Geislingen zu einem Kellerbrand.

Ulm (ots)

Um 13.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Stuttgarter Straße aus. Dort stieg schwarzer Rauch aus dem Keller auf. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert. Die Feuerwehr Geislingen löschte den Brand. Die B10 musste von 13.40 Uhr bis 15.18 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude hat wohl keinen Schaden genommen. Die Polizei Geislingen ermittelt nun in dem Fall. Laut ihr soll ein technischer Defekt eines batteriebetriebenen Radios ursächlich für den Brand gewesen sein. Die Bewohner durften das Gebäude wieder um 15.20 Uhr betreten.

++++(TH)

Teresa Luntz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell