Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kinder im Freibad belästigt

Am Montag soll ein 18-Jähriger in einem Göppinger Freibad zwei Mädchen begrapscht haben.

Ulm (ots)

Am späten Nachmittag befand sich eine Frau mit ihren Kindern im Freibad in der Ulmer Straße. Ihre Töchter im Alter von 8 und 13 Jahren befanden sich gegen 18 Uhr im Nichtschwimmerbecken. Dort soll ein 18-Jähriger den beiden Mädchen an den Po gefasst haben. Die Mädchen meldeten den Vorfall ihrer Mutter. Da es anschließend zu mindestens zwei weiteren Vorfällen kam, bei denen der 18-Jährige den Mädchen an den Po fasste, wurde die Polizei verständigt.

Eine Streife des Polizeireviers Göppingen kam vor Ort und erteilte dem 18-Jährigen einen Platzverweis. Der junge Mann war wohl betrunken und kam dem Platzverweis nur zögerlich nach. Er erhielt zudem vom Betreiber ein Hausverbot für das Freibad.

Die Polizei Göppingen (Tel.07161/632360) ermittelt nun wegen sexueller Belästigung gegen den Mann. Dabei suchen die Beamten auch Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die durch den Beschuldigten unsittlich berührt und belästigt wurden.

Bereits vor wenigen Tagen kam es zur Belästigung eines Jungen im Göppinger Freibad (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5854363). Nach derzeitigem Stand soll es sich bei dem Unbekannten nicht um den Beschuldigten 18-Jährigen handeln.

++++1717914

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

