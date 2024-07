Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240701-1-pdnms Zeugenaufruf nach Trickdiebstahl in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Am 28.06.2024 wurde um 14.00 Uhr an der Wohnungstür in einem MFH in der Lilienstraße in Rendsburg geklingelt. Der 86 Jahre alte Wohnungsinhaber öffnete die Tür. Die Person, die in Arbeitskleidung vor ihm stand, teilte ihm mit, dass Arbeiten im Gebäude durchgeführt werden und deshalb das Wasser in dem Gebäude abgestellt werde. Kurze Zeit später klingelte diese Person erneut an der Wohnungstür. Diesmal bat die Person darum, dass die Heizkörper abgestellt werden müssten. Gemeinsam gingen sie zu den Heizkörpern in der Wohnung. Während der Wohnungsinhaber die Ventile zudrehte, entwendete die Person einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag aus dem Portemonnaie. Anschließend entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, männlich, 170-175 cm groß, schlank mit grauen Haaren. Bekleidet war die Person mit einer grauen Arbeitshose und einem grauen T-Shirt. Einen gleichgelagerten Fall gab es kurze Zeit später in der Friedhofsallee. Zu einem Schaden kam es dort nicht. Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet um Hinweise, die zur Identifikation der Person führen bzw. ob die Person noch weiteren Person mit dieser Masche aufgetreten ist, unter Tel.: 04331/208450.

