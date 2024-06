Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240628-3-pdnms Drei Festnahmen nach Einbruch in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Gegen 03.45 Uhr am 27.06.2024 meldete sich die Besitzerin eines Grundstückes in der Brandstraße in Rendsburg, sie war zwar nicht zuhause, konnte aber auf dem kameraüberwachten Grundstück drei ihr fremde Personen erkennen, die sich dort widerrechtlich aufhielten.

Bei einer ersten Nachsicht durch Beamte des Polizeireviers Rendsburg konnten die Kollegen keine fremde Personen auf dem Grundstück antreffen, am Haus gab es keine Einbruchsspuren.

Gegen 04.25 Uhr rief die Besitzerin erneut bei der Polizei an, diesmal konnte sie erkennen, dass drei maskierte Männer auf dem Grundstück waren. Als die Kollegen sich dem Grundstück näherten, sah die Besitzerin auf ihrer Kamera, dass sich die verdächtigen Personen jetzt Richtung einer Ladenzeile in der Hollerstraße entfernten.

Insgesamt fünf Streifenwagenbesatzungen suchten jetzt die nähere Umgebung ab und konnten schließlich auf der rückwärtigen Seite eines Dental Labors in der Hollerstraße eine eingeschlagene Fensterscheibe feststellen.

Nachdem die Beamten eine äußere Umstellung des Objektes veranlasst hatten, wurde das betroffene Dental Labor durchsucht. Bei der Durchsuchung konnten drei tatverdächtige Männer in den Räumlichkeiten des Labors angetroffen werden. Die drei 38, 26 und 36 Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeirevier Rendsburg zugeführt.

Nach erfolgter Personalienfeststellung und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die drei Täter im Anschluss aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, alle drei Männer erwartet eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls.

