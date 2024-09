Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Birenbach KORREKTUR TATORT - Diebstähle aus Pkw

Zwischen Donnerstag und Samstag hatten es Unbekannte auf mehrere Fahrzeuge in Birenbach abgesehen.

Ulm (ots)

++++Korrektur: Bei der ersten Meldung stand als Tatort Rechberghausen.++++

Vermutlich in der Nacht auf Freitag stahlen Unbekannte in der Barbarossastraße aus einem Pkw Bargeld und Bankkarten. In derselben Nacht kam es noch zu weiteren drei Diebstählen aus Fahrzeugen. Diese parkten in der Friedhofstraße, im Lerchenweg und im Kirchlesfeld.

Die Unbekannten hatte es offensichtlich auf Wertsachen wie Bargeld und Bankkarten abgesehen. Sachschäden hinterließen die Diebe nicht, da die Fahrzeuge wohl teils nicht verschlossen waren. Der Polizeiposten Rechberghausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07161/959306 entgegen.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

