Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Müllsünder erwischt

Am Montag versuchte ein 39-Jähriger seinen Unrat in Heidenheim loszuwerden.

Ulm (ots)

Um 8.45 Uhr war ein 39-jähriger Mann mit seinem Pkw in den Seewiesen unterwegs. Dort warf er eine Tüte mit Kleidung in der Nähe eines Glascontainers aus dem Fenster. Dies beobachtete eine Streife aus Heidenheim. Anschließend fuhr der Mann in Richtung Seewiesenbrücke. Die Polizei kontrollierte den Mann. Dieser wollte sich nicht zur Tat äußern. Ihn erwartet nun ein Bußgeld wegen unerlaubter Abfallbeseitigung. Nach der Kontrolle nahm er die Kleidung wieder mit.

