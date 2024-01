Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 32-Jährigen nach räuberischen Diebstahl fest

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Dienstag (29. Januar) entwendete ein Mann Produkte in einem Lebensmittelgeschäft im Dortmunder Hauptbahnhof. Anschließend versuchte er unter Anwendung von Gewalt zu flüchten. Bundespolizisten nahmen den Aggressor fest.

Gegen 00:35 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Discounters die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über einen Diebstahl. Vor Ort gab dieser an, dass er beobachtet habe, wie der 32-Jährige 23 Getränkedosen aus dem Regal entnommen und diese in seine Tasche, sowie unter seinen Mantel verstaut habe. Anschließend habe der Mann den Kassenbereich passiert, ohne zu bezahlen. Es handelte sich hierbei um alkoholische Mischgetränke im Wert von rund 86 Euro. Als der 59-Jährige den guineischen Staatsbürger festhielt und auf den Diebstahl ansprach, soll dieser sich gewaltsam aus dem Griff losgerissen und versucht haben zu flüchten. Dem Zeugen gelang es den Fluchtversuch zu unterbinden und den Tatverdächtigen zurück in die Filiale zu führen.

Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten ist. Zudem ergaben Überprüfungen, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund, wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz, nach seinem Aufenthaltsort fahnden ließ. Aufgrund der Anzahl der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass er sich mit dem Diebesgut einen nicht unerheblichen Nebenunterhalt verdient.

Die Bundespolizisten nahmen den Guineer fest und führten ihn, nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache, dem Polizeigewahrsam in Dortmund zu. Von dort aus wird er am heutigen Tage einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Zudem wird er sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten müssen.

