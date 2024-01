Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen am Bahnhof Soest

Soest (ots)

Einen 28-jährigen Marokkaner hat die Bundespolizei am Sonntagabend (28. Januar) am Bahnhof in Soest verhaftet. Die Einsatzkräfte stellten bei der Kontrolle des Mannes fest, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund, weil er die Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen Diebstahls nicht bezahlt hatte. Da er die offene Strafe von 150 Euro nicht begleichen konnte, wurde er zur Verbüßung einer 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in Justizvollzugsanstalt Werl eingeliefert. Bei der Durchsuchung des Mannes ohne gültigen Aufenthaltstitels wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln beschlagnahmt. Es wurden Strafverfahren wegen Drogenbesitzes und unerlaubten Aufenthalts ein-geleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell