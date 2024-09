Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Nicht aufgepasst

Am Montag kam es in Giengen zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr befuhr eine 53-jährige Renault-Fahrerin die Bernauerstraße. An der Kreuzung zur Schwagerstraße hielt sie an einem Stoppschild. Die nachfolgende 26-jährige Opel-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Renault auf. Durch den Auffahrunfall erlitt die 53-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgten sie an der Unfallstelle. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf 5.000 Euro.

++++1725479 (TH)

Teresa Luntz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell