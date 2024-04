Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei leicht verletzte Personen und fünf beschädigte Autos nach Verkehrsunfall - Langenfeld - 2404051

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend, 14. April 2024, wurden eine 30-jährige Langenfelderin und ein 19-jähriger Langenfelder bei einem Verkehrsunfall an der Straße "Steinrausch" leicht verletzt.

Das war nach aktuellen Kenntnissen geschehen:

Gegen 19:45 Uhr befuhr die 30-jährige Langenfelderin mit ihrem weißen VW-Polo die Straße "Steinrausch" in Fahrtrichtung Jahnstraße. An der Kreuzung Martinstraße / Steinrausch missachtete sie die Vorfahrt des 19-jährigen VW Golf Fahrers, der aus der Martinstraße in die Straße "Steinrausch" einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision. Durch den Aufprall wurde der VW Golf auf ein weiteres Auto aufgeschoben. Insgesamt wurden durch den Unfall fünf Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.500 Euro.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden Unfallbeteiligten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell