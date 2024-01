Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizei bittet um Hinweise nach zwei Raubüberfällen auf ein Restaurant und eine Spielothek; Junger Mann fährt unter Alkohol und Drogeneinfluss

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei bittet um Hinweise nach zwei Raubüberfällen auf ein Restaurant und eine Spielothek - Hanau / Lamboy

(as) Die Kripo Hanau ermittelt derzeit wegen zweier Raubstraftaten, die sich zwischen Freitagnacht, gegen 22:30 Uhr und Samstagmorgen, gegen 1:30 Uhr im Hanauer Stadtteil Lamboy ereigneten. Ein bislang unbekannter etwa 30 Jahre alter und etwa 1,80 bis 1,85 Meter großer Mann betrat vermummt die Spielhalle in der Friedrich-Engels-Straße in den 20er-Hausnummern durch den Haupteingang. Zu diesem Zeitpunkt befand sich nur eine Angestellte vor Ort. Der mit einer grauen Mütze, einem grauen Schlauchschal, dunkler Kapuzenjacke und schwarzer Jogginghose mit drei weißen Streifen (Adidas) bekleidete hellhäutige Mann öffnete gewaltsam die Tür zum Automatenraum, sodass der Türriegel brach und er auf die Mitarbeiterin einwirken konnte. Er zehrte die Frau zu Boden und durchsuchte den Kassenbereich. Der Geschädigten gelang es den Überfallalarmmelder auszulösen. Als sie zu flüchten versuchte, wurde sie jedoch von dem Täter an den Haaren zurückgezogen, sodass sie mit dem Hinterkopf auf den Boden aufschlug. Der Räuber durchsuchte daraufhin den Kassenbereich. Die Mitarbeiterin versuchte wiederum zu flüchten. Dies gelang ihr bis zum Eingang, an dem sie erneut zu Boden gebracht und an den Haaren in Richtung Automatenraum gezerrt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte Räuber ohne Beute in Richtung Robert-Blum-Straße. Die Angestellte wurde daraufhin leichtverletzt vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Aktuell geht die Kripo Hanau davon aus, dass der Mann auch für einen Raubüberfall auf ein Restaurant in der Lamboystraße in den 10er-Hausnummern drei Stunden zuvor verantwortlich sein könnte. Dort betrat er das Restaurant und sprach kurz mit dem Inhaber. Dieser teilte ihm mit, dass das Restaurant bereits geschlossen habe. Daraufhin verließ der Mann zunächst das Restaurant. Kurze Zeit später kam er erneut in das Restaurant. Diesmal mit einer silber-goldenen Schusswaffe in der Hand. Er überwältigte sodann den Inhaber, indem er ihn zu Boden schubste und eine weitere Person an der Theke, welcher er mit seiner Waffe auf den Hinterkopf schlug. Anschließend entnahm er etwa 150 Euro Münzgeld aus der Kasse, welches er in einer blauen Plastiktüte verstaute. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Durch den Schlag auf den Hinterkopf erlitt der zweite Geschädigte eine Kopfplatzwunde und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus zur weiteren Abklärung und Behandlung gebracht. Die Kripo Hanau bittet nun um Zeugenhinweise zu beiden Taten unter der Telefonnummer 06181 100-123.

2. Junger Mann fährt unter Alkohol und Drogeneinfluss - Hammersbach

(as) Einen 20 Jahre alten Autofahrer kontrollierte eine Streife der Polizeistation Hanau II am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 3191. Der junge Mann war mit seinem Hyundai in Richtung Altenstadt unterwegs gewesen und den Beamten durch sein Fahrverhalten aufgefallen. Er wurde gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Streifenbeamten zunächst starken Alkoholgeruch im Fahrzeug fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest sowie Drogenschnelltest lehnte der Autofahrer ab, weshalb er zwecks Blutentnahme mit auf die Wache genommen wurde. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges wurde noch eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergesellt. Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen. Das Untersuchungsergebnis des Blutes und damit die Höhe des Alkoholwertes und die Art und Konzentration möglichen Drogenkonsums stehen noch aus. Auf den 20-Jährigen kommen nun mehrere Strafanzeigen wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Offenbach, 08.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell