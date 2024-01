Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Wohnungseinbrechers nach Personenkontrolle

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vorläufige Festnahme eines mutmaßlichen Wohnungseinbrechers nach Personenkontrolle - Offenbach / Dietzenbach

(lei) Da hatten sie wohl den richtigen Riecher: Polizeibeamte haben am Sonntagmittag in Offenbach einen 35 Jahre alten Mann kontrolliert und im Zuge der Überprüfung festgestellt, dass er unter anderem mehrere fremde Bankkarten sowie Bargeld mitführte. Da er keine schlüssige Erklärung abgeben wollte, woher die Gegenstände stammten, wurden die Ordnungshüter skeptisch und sahen sich die Sache etwas genauer an. Im Zuge der Ermittlungen zu den Karteneigentümern wurde bekannt, dass sich deren Eigentümer derzeit im Urlaub befanden. Bei der anschließenden Nachschau in ihrer Wohnung in der Dietzenbacher Bruchstraße (10er-Hausnummern) stellte eine weitere Streife fest, dass offensichtlich in die Wohnung eingebrochen wurde, indem die Terrassentür gewaltsam geöffnet wurde. Aufgrund der vor Ort aufgefunden Spurenlage erhärtete sich ein Verdacht gegen den polizeibekannten 35-Jährigen. Es erfolgte die vorläufige Festnahme des Fuldaers und die Verbringung zur Wache, von wo aus er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen - unter anderem die Sicherstellung der Bankkarten sowie des Bargelds - wieder entlassen wurde. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls zu.

Offenbach, 08.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

