POL-UL: (GP) Geislingen - Rotlicht missachtet

Am Montag kam es an einer Kreuzung in Geislingen zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Um 18.22 Uhr fuhr ein 52-Jähriger mit einem Kleinbus in der Längentalstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Werkstraße missachtete er das Rotlicht. Der Mann kollidierte dabei mit einem Linienbus. Der kam von rechts und hatte Grün. Durch die Kollision kippte der Kleinbus nach links und landete auf der Fahrerseite quer auf der Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den 52-Jährigen vorsorglich in eine Klinik. Der 63-jährige Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Die Feuerwehr war im Einsatz und reinigte die Fahrbahn. Die Kreuzung musst zeitweise gesperrt werden. Gegen 21.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und wieder frei befahrbar.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie auch um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 35.000 Euro.

