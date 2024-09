Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - 22-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Am Montag kam ein Mann nach einem Unfall in Heiningen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Mann war kurz nach 11 Uhr mit Arbeiten auf einem Rohbau in der Reuschstraße beschäftigt. Dabei kippte ein etwa 500 kg schweres Teil der Glasfassade um. Der 22-Jährige versuchte sich wohl noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen. Trotzdem traf ihn ein Glaselement an Rücken und Beinen. Mit Verdacht auf schwere Verletzungen flog ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

