Ulm (ots) - Der Mann war kurz nach 11 Uhr mit Arbeiten auf einem Rohbau in der Reuschstraße beschäftigt. Dabei kippte ein etwa 500 kg schweres Teil der Glasfassade um. Der 22-Jährige versuchte sich wohl noch durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen. Trotzdem traf ihn ein Glaselement an Rücken und ...

