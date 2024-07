Polizei Wuppertal

POL-W: W Ein Verletzter und mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Alleinunfall am Klingelholl

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden (25.07.2024, 04:45 Uhr) ereignete sich am Klingelholl in Wuppertal ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leichte Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 37-Jähriger mit seinem VW in Richtung Schützenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn kam und dabei gegen einen geparkten Smart stieß. In der Folge überschlug sich der VW und kam auf dem Dach zum Liegen. Zwei weitere geparkte Fahrzeuge wurden durch die Kollision beschädigt. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße Klingelholl in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (an)

