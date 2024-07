Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Wuppertal (ots)

Am 18.07.2024, um 23:15 Uhr, kam es im Bereich des Wupperpark-Ost in Elberfeld zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der ein 41 Jahre alter Mann erhebliche Verletzungen erlitt. Nahezu zeitgleich meldete ein Zeuge dem Notruf der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern, bei der das Tatopfer niedergestochen, geschlagen und getreten worden sei. Nachdem Zeugen sich in die Auseinandersetzung eingemischt hätten seien die Täter geflohen. Die ersteintreffenden Polizeibeamten begannen sofort mit der Versorgung des Verletzten. Im weiteren Verlauf übernahm der Rettungsdienst diese und brachte den Mann und zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Im Zuge der Nahbereichsfahndung traf die Polizei zwei Tatverdächtigen in einem Parkhaus am Hofkamp an. Da beide Männer (26 und 27 Jahre alt) Blutspuren an ihrer Bekleidung hatten und die Täterbeschreibung auf sie zutraf nahmen die Beamten die Männer vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft befindet sich der bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getretene 26-Jährige weiterhin im Polizeigewahrsam. Derzeit wird intensiv geprüft, ob gegen ihn mit Erfolgsaussicht ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt werden kann. Im Fall einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung drohen den Beschuldigten Freiheitsstrafen von sechs Monaten bis zu zehn Jahren.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell