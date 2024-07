Polizei Wuppertal

POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Mann durch Stiche getötet

Wuppertal (ots)

Am 17.07.2024, um 23:36 Uhr, erhielt die Polizei einen Notruf durch einen Anwohner, dass es in der Gruitener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam, in dessen Verlauf eine Person verletzt worden sei. Die eingesetzten Beamten fanden im Hinterhof des Wohnhauses einen 24-jährigen Mann, der mutmaßlich diverse Stichverletzungen aufwies und umgehend - zunächst von den Beamten und später den Rettungskräften - reanimiert werden musste. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er wenig später verstarb. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnten die drei mutmaßlichen Täter, die sich in unbekannte entfernt hatten, nicht angetroffen werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 /284 0 bei der Polizei zu melden.

