POL-PDKO: Flüchtiger Opel Corsa: Zeugenhinweise gesucht nach Verkehrsunfall auf der B 260

Bendorf (ots) - In der Nacht vom 30.04.2024 auf den 01.05.2024 kam ist in der Eisenbahnstraße in Bendorf zur Sachbeschädigung an insgesamt 5 PKW. Die PKW wurde mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Tat steht möglicherweise im Zusammenhang mit drei Rollerdiebstählen und Beschädigungen in der Ringstraße bzw. Bahnhofstraße. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf ...

