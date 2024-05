Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Raub zum Nachteil einer 90-jährigen Geschädigten - Zeugen gesucht

Oberwesel (ots)

Am 02.05.2024, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Chablisstraße in 55430 Oberwesel ein Raub zum Nachteil einer 90-jährigen Geschädigten. Diese wurde zunächst in ein Gespräch verwickelt. Im Zuge dessen wurde ihr unvermittelt die Goldkette vom Hals gerissen. Anschließend flüchtete der Täter, gemeinsam mit drei weiteren Fahrzeuginsassen, in einem hellen Pkw in unbekannte Richtung. Die Geschädigte wurde nicht verletzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Boppard zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell