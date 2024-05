Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallzeugen gesucht

Weißenthurm (ots)

Am 30.04.2024 gegen 18 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Breslauer Straße in Weißenthurm (Nähe des Sportplatzes).

Ein 66jähriger Mann wurde hier von einem silberfarbenen BMW angefahren. Daraufhin kam der Mann zu Fall und zog sich eine Fraktur des linken Beckens zu.

Fahrerin soll eine brünette Frau mittleren Alters gewesen sein.

Personen welche Angaben zu dem Unfall machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell