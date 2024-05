Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Sankt Goar (ots)

Am Mittwoch, den 01.05.2024 gegen 14:20 Uhr, ereignete sich Sankt Goar eine Verkehrsunfallunfallflucht. Eine Pkw-Fahrerin befuhr die B9 von Sankt Goar kommend in Richtung Boppard. Am Ortsausgang, im Bereich der dortigen Verkehrsinsel, überquerte ein Fahrradfahrer von links nach rechts die Fahrbahn, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Um eine Kollision zu verhindern, wich die Pkw-Fahrerin nach rechts aus. Hierbei befuhr sie den erhöhten, rechtsseitigen Bordstein. Dadurch wurde der Pkw beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrradfahrer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Unfallzeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

