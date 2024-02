Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: Vermeintlicher Dieb von aufmerksamen Passanten gestellt

Hannover (ots)

In der vergangenen Nacht beobachteten zwei Reisende am Göttinger Bahnhof einen 29-jährigen polnischen Staatsangehörigen, wie dieser eine im Gepäckcenter herrenlos wirkende Reisetasche mitnahm. Beide verdächtigten den Mann eines Diebstahls, riefen die Bundespolizei und hielten den Polen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Einen Diebstahl hatte der Mann jedoch nicht begangen, wie die Aufnahmen der Videoüberwachung im Bahnhof belegten. Die Reisetasche - das vermeintliche Diebesgut - war tatsächlich Eigentum des polnischen Mannes, welches er zuvor bei der Gepäckanlage abgestellt hatte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich stattdessen heraus, dass gegen den wohnsitzlosen Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vorlag. Da der 29-Jährige die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 1.200 Euro nicht zahlen konnte, wurde er durch die Bundespolizisten auch ohne begangene Straftat festgenommen und zur Verbüßung seiner Ersatzfreiheitstrafe von 30 Tagen in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

