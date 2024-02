Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zwei Raubstraftaten in kürzester Zeit. Burger-Räuber im Hauptbahnhof Hannover gefasst.

Hannover (ots)

Am gestrigen Vormittag ereignete sich ein kurioser Burger-Raub in der McDonalds Filiale im Hauptbahnhof Hannover. Dabei riss ein 33-jähriger Mann aus Hannover einem Mitarbeiter der Filiale einen Burger aus der Hand und flüchtete ohne zu bezahlen in den Bahnhof. Zunächst verfolgte der Mitarbeiter den Flüchtigen. Dieser zog jedoch beim Bemerken seines Verfolgers ein Messer und bedrohte den Filialmitarbeiter, sodass dieser die Verfolgung abbrechen musste und die Bundespolizei alarmierte. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen und Auswertung der Überwachungskameras, gelang dem Mann zunächst die Flucht. Doch nur kurze Zeit später griff er einen lettischen Mann (49) an, der gerade am Bahnsteig Pfandflaschen sammelte. Dabei schlug er gegen den Kopf des Letten und verletzte ihn an der Lippe. Anschließend versuchte er den mitgeführten Rucksack des 49-Jährigen zu entwenden. Aufmerksame Mitarbeiter der Deutschen Bahn bemerkten den Sachverhalt und verständigten die Bundespolizei. Der Mann konnte durch die hinzugezogenen Bundespolizisten festgenommen und der Landespolizei Niedersachsen beim Polizeikommissariat Mitte übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die zuständige Landespolizei geführt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell