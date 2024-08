POL-IZ: 240827.1 Itzehoe: Kupferdieb unterwegs

Wrohm (ots) - In der Nacht zum Samstag ist ein Mann in Wrohm in betrunkenem Zustand und ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein, in eine Mauer in Wrohm gefahren. Er richtete einigen Sachschaden an, an seinem Wagen entstand Totalschaden. Kurz nach 01.00 Uhr verlor der Beschuldigte auf der Straße Lökenort die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Grundstücksmauer, auf der sein Fahrzeug final ...

