POL-PDMY: Erstmeldung, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eulgem, Kaiseresch und Polch (ots) - Am Montag, den 03.06.2024, wurden im Bereich Eulgem unweit von Kaisersesch auf einem Feldweg ca. 20m von der L52 entfernt zwei illegal abgelagerte Big Bags mit Bitumenresten und Eternitplatten gefunden. Am Dienstag, den 05.06.2024, wurde am Mitfahrerparkplatz an der L98 Kaisersesch ein illegal abgelagerter weißer Big Bag mit Bitumenresten gefunden. Am Donnerstag den 07.06.2024 wurden ...

