Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Müllablagerungen

Eulgem, Kaiseresch und Polch (ots)

Am Montag, den 03.06.2024, wurden im Bereich Eulgem unweit von Kaisersesch auf einem Feldweg ca. 20m von der L52 entfernt zwei illegal abgelagerte Big Bags mit Bitumenresten und Eternitplatten gefunden. Am Dienstag, den 05.06.2024, wurde am Mitfahrerparkplatz an der L98 Kaisersesch ein illegal abgelagerter weißer Big Bag mit Bitumenresten gefunden. Am Donnerstag den 07.06.2024 wurden am Mitfahrerparkplatz in Polch anliegend der K27 zwei illegal abgelagerte Big Bags mit Asbestplatten aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun:

Wem sind an den genannten Örtlichkeiten, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Mayen Tel:02651-8010 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell