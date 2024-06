POL-PDMY: Diebstahl von Grabschmuck durch bislang unbekannte Täter -Zeugenaufruf

Cochem (ots) - Am 17.06.2024 trafen sich am frühen Abend acht Damen in Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 an einem beliebten Aussichtspunkt in Cochem um einen Geburtstag zu feiern. Inspiriert von einem TikTok Video sangen die Damen lautstark den Liedtext "Deutschland den Deutschen - Ausländer raus". Die Gesänge wurden von Anwohner wahrgenommen, die die Polizei ...

mehr