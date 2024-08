POL-IZ: 240826.2 Hohenlockstedt: Bikerin verunglückt tödlich

Friedrichskoog (ots) - Am vergangenen Sonntag ist es auf einem belebten Parkplatz in Friedrichskoog zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 17.30 Uhr stand der BMW des Anzeigenden auf dem Parkplatz in der Koogstraße. Zum Zeitpunkt des Abstellens war der Wagen noch unversehrt. Später wies er dann Kratzer auf ...

mehr