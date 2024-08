Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240822.1 Wedel, hier Folgemeldung zu 240722.1 Vier Beschuldigte wurden dem Haftrichter vorgeführt

Wedel (ots)

Nach dem Angriff auf einen Dozenten der Musikschule in Wedel am 22.07.2024 beantragte die Staatsanwaltschaft Itzehoe nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen Haftbefehle gegen die vier nunmehr dringend Tatverdächtigen im Alter von 17, 19 und 21 Jahren (2 x) wegen versuchen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Es kommt das Mordmerkmal Heimtücke in Betracht. Die Haftbefehle wurden am 16.08.2024 ausgestellt.

Die Tatverdächtigen konnten am Vormittag des 21.08.24 von der Mordkommission Itzehoe festgenommen werden. Sie wurden am Nachmittag der Haftrichterin am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt, die die Haftbefehle verkündete. Alle vier Tatverdächtigen machten keine Einlassungen zum Tatgeschehen und befinden sich nun in Untersuchungshaft.

