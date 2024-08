Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240820.1 Sankt Michaelisdonn: Amtsbekannter Betrüger suchte erneut Kontakt zu älteren Mitbürgern

Sankt Michaelisdonn (ots)

In der Zeit von Mitte Juli bis Anfang August hielt sich ein 56jähriger Heider regelmäßig bei einer Bäckerei in der Johannßenstraße auf. Hier suchte dieser an den Nachmittagen Kontakt zu älteren Mitbürgern und bot in Gesprächen einen offenen Pflegeplatz in Seniorenheimen an. Für diese Leistung forderte er einen Geldbetrag als Vorauszahlung. Die Senioren erkannten in aller Regel den dubiosen Handel und meldeten sich bei der Polizei. Laut Ermittlungen der Kriminalpolizei nutzt der Heider die Bahn und fährt Orte in Dithmarschen an. Die Polizei bittet, Angehörige über diese Betrugsmasche zu informieren. Sachdienliche Hinweise werden unter 0481-940 entgegengenommen.

