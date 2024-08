Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240709.5 Brunsbüttel: Brunsbüttler bei Einkaufzentrum ins Gesicht geschlagen-Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Samstagnachmittag (17.08.24) kam es in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr zu einer Körperverletzung beim Einkaufszentrum an der Kaufhausstraße. Dort soll einem 27jährigen Brunsbüttler ein ihm unbekannter Mann einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht versetzt haben. Hierbei traf dieser den Brunsbüttler an der rechten Gesichtshälfte. Ort des Geschehens war der Ausgangsbereich am Blumenstand. Nach dem Schlag entfernte sich der Unbekannte Richtung Parkplatz und fuhr dort mit einem Auto davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: untersetzte Statur, schwarze Haare, Vollbart mit helleren, grauen Stellen, schwarze Jacke, spricht fließend deutsch. Im Nahbereich sollen sich zum Tatzeitpunkt mehrere Personen aufgehalten haben, die möglicherweise Zeugenhinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04852-60240 zu melden.

