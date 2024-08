Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240819.2 Brunsbüttel: Gewässerverunreinigung im Nord-Ostsee-Kanal

Brunsbüttel (ots)

Am Sonntag, den 18.08.2024 gegen 09:43 Uhr wurde eine Gewässerverunreinigung auf dem Nord-Ostsee-Kanal von der Weiche Dückerswisch (KKM 22) bis zur Weiche Kudensee (KKM 9) durch eine unbekannte mineralölhaltige Substanz gemeldet. Vor Ort konnte lediglich in der Weiche Kudensee eine Gewässerverunreinigung festgestellt werden. Die Verunreinigung war als silbrig, gräulich schimmernde Fläche in der Ausdehnung von ca. 200x50 Metern auf dem Wasser zu erkennen. Eine Gewässerprobe wurde entnommen. In Absprache mit dem LKN- SH und der vor Ort eingesetzten Feuerwehr Brunsbüttel sowie der Freiwilligen Feuerwehr Blangenmoor-Averlak wurde die Verunreinigung als nicht bekämpfungswürdig eingestuft. Als Verursacher konnte ein Motorschiff ermittelt werden. Das Schiff erhielt von der Schiffsicherheitsabteilung der BG- Verkehr ein Weiterfahrverbot ab den Bahnhohsdalben Brunsbüttel bis zur Klassebestätigung. Eine Ursache für das Austreten der ölhaltigen Substanz steht bislang nicht fest. Die Ermittlungen dauern an.

