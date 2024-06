Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kosmetikartikel gestohlen/Landkreis Aurich - Wahlplakate beschädigt/Aurich - Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kosmetikartikel gestohlen

Am Montag hat eine Frau einen Diebstahl in Norden begangen. Eine 40-jährige Frau entwendete in einem Geschäft in der Osterstraße Parfumflaschen und Kosmetikartikel im Wert von über 2000 Euro und passierte den Kassenbereich. Mitarbeiter sprachen die Frau an und riefen die Polizei. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Landkreis Aurich - Wahlplakate beschädigt

Im Landkreis Aurich wurden vermehrt Wahlplakate beschädigt. In der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 11 Uhr, wurden sieben Plakate einer Partei mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Wahlplakate hingen in Aurich, Norden, Berumbur, Hage, Marienhafe sowie Rechtsupweg. Die Polizeidienststellen in Aurich und Norden nehmen unter den Nummern 04941 606215 und 04931 9210 Hinweise zu den Tätern entgegen.

Aurich - Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Ein unbekannter Täter hat in Aurich die Radbolzen eines Autos gelöst. Der Unbekannte löste die Radschrauben eines grauen Skoda Yeti im Eckfehler Weg. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 29.05.2024, 18 Uhr, bis zum 30.05.2024, 10 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell