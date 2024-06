Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Kollision zweier Radfahrer/Esens - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Kollision zweier Radfahrer

Zwei Radfahrer sind am Montag in Neuharlingersiel zusammengestoßen. Eine 60-jährige Radfahrerin und ein 24-jähriger Radfahrer fuhren gegen 16.45 Uhr hintereinander auf dem Radweg der Straße Poggenburg in Richtung Neuharlingersiel. Der 24-Jährige wollte die Frau überholen. Nach ersten Erkenntnissen schaute die 60-Jährige nach hinten und lenkte dabei nach links. Es kam zum Zusammenstoß beider. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Esens - Nach Unfall nicht mehr fahrbereit

In Esens sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Ein 59-jähriger Seat-Fahrer wollte von einem Grundstück auf die Bahnhofstraße fahren. Dabei übersah er eine 73-jährige Autofahrerin, die in Richtung Aurich unterwegs war. Ein Zusammenstoß ließ sich nicht mehr vermeiden. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit.

