Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Lagerraum

Euskirchen-Rheder (ots)

In einem Lagerraum eines Fluthilfevereins in der Dechant-Wolfgarten-Straße wurde in der Nacht zum heutigen Mittwoch (3.10 Uhr) der Brandmeldealarm ausgelöst.

Aus einem Teil des Gebäudes war eine Rauchentwicklung erkennbar. Im weiteren Verlauf war ebenfalls an einem weiteren angrenzenden Gebäude Rauchentwicklung ersichtlich.

Der Brandort wird nach Beendigung der Löscharbeiten der Feuerwehr beschlagnahmt.

Zur Ursache und Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen sind aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell