Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Nach Unfall geflüchtet/Norden - Nach Unfall entfernt/Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hage - Nach Unfall geflüchtet

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Hage einen Unfall verursacht. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Baantjebur stieß er gegen einen grauen VW und entfernte sich danach von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 7.50 Uhr bis 8.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Nummer 04931 9210.

Norden - Nach Unfall entfernt

Bereits am Donnerstag kam es in Norden zu einer Unfallflucht. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Apothekenparkplatz in der Westerstraße gegen einen grauen Opel. Das Auto wurde hinten links beschädigt. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernte sich der Verursacher. Unfallzeit war 10.40 Uhr bis 11 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210.

Norden - Nach Parkplatzunfall geflüchtet

Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, ist ein Verkehrsteilnehmer am Freitag in Norden geflüchtet. Auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung in der Uffenstraße ist ein unbekannter Autofahrer gegen einen braunen Audi A5 gefahren. Der Audi wurde dadurch hinten links beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 13 Uhr bis 13.45 Uhr. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei Norden bittet um Hinweise zum Unfallfahrer unter der Nummer 04931 9210.

