Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unter Alkoholeinfluss gefahren/Aurich - Zusammenstoß zweier Radfahrer/Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Sonntag haben Polizeibeamte in Norden einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellten während der Kontrolle in der Norddeicher Straße fest, dass der 65-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille. Es wurde eine Blutprobe genommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aurich - Zusammenstoß zweier Radfahrer

Am Sonntag hat es in Aurich einen Unfall mit zwei Radfahrern gegeben. Ein 24-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr gegen 15.40 Uhr mittig auf dem Ems-Jade-Wanderweg in Richtung Middelburger Brücke. Er übersah einen ihm entgegenkommenden 80-jährigen Radfahrer. Beide stießen zusammen. Der 80-Jährige stürzte und verletzte sich an der Hand.

Aurich - Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei Aurich sucht Zeugen nach einem Unfall am Sonntag. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 20 Uhr eine 27-jährige VW-Fahrerin auf der Julianenburger Straße in Richtung Von-Jhering-Straße. Sie wollte nach links in die Oldersumer Straße einbiegen. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der Julianenburger Straße in Richtung Fischteichweg. Im Kreuzungsbereich Julianenburger Straße/Oldersumer Straße stießen beide Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Unfall soll von einem älteren Paar gesehen worden sein. Das Paar hätte sich noch vor Eintreffen der Polizei fußläufig vom Unfallort entfernt. Die Polizei Aurich sucht nun diese Paar oder andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Nummer 04941 606215 bei der Polizei Aurich zu melden.

