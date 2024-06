Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, 02.06.2024

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 64jähriger Mann aus Ihlow die Friesenstraße Richtung Oldersum im Ihlower Ortsteil Riepe. Bei der Fahrt touchierte er im Vorbeifahren einen Außenspiegel eines dort geparkten PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein eingezogen und die Weiterfahrt untersagt.

Aurich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 02:00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Anwohner der Polizei mit, soeben einen lauten Knall aus dem Bereich der Wald-/Parkanlage am Großsteingrab ("Hünengrab") in Tannenhausen wahrgenommen zu haben. Im weiteren sei ein PKW in diesen Bereich eingefahren, welcher nur für Fußgänger gedacht und geeignet sei. Der beschriebene Fußweg verbindet die Straßen Am Rodell und Möhlenkamp. Die eingesetzten Beamten konnten mitten in der Wald-/Parkanlage einen PKW VW Caddy feststellen, der, nach Überfahren eines Mülleimers und einer Parkbank, nicht mehr fahrtauglich war. Der Fahrzeugführer hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Im Rahmen der Fahndungs- und Ermittlungsarbeit konnte ein 25jähriger Mann aus Polen als Fahrzeugführer identifiziert werden. Dieser war mit mehr als einem Promille alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der PKW konnte auf Grund der örtlichen Gegebenheiten bislang nicht geborgen werden und zunächst durch den Bauhof der Stadt Aurich abgesichert.

Südbrookmerland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 28jähriger aus Großheide mit seinem PKW die tom-Brook-Straße Südbrookmerland/Upende aus Rtg. Leezdorf kommend in Rtg. Victorbur. Im Verlauf einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde deutlicher Alkoholgeruch durch die eingesetzten Beamten wahrgenommen, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Neben dem viel zu hohen Atemalkoholwert ließ eine weitere Feststellung die eingesetzten Beamten an der Fahreignung zweifeln: Der Mann hatte einen Arm komplett eingegipst. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Der PKW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - PKW beschädigt

In der Nacht von Freitag, 31.05.2024, auf Samstag, 01.06.2024, wurde in der Käthe-Kollwitz-Straße in Aurich ein schwarzer Audi A5 beschädigt. Der PKW wurde am Abend des 31.05. auf einem dortigen Gemeinschaftsparkplatz abgestellt, am Morgen des 01.06. wurden Kratzer im Fahrzeuglack an der rechten Fahrzeugseite festgestellt. Möglichen Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter 04941/6060 zu melden.

Norden

Verkehrsgeschehen

Upgant-Schott - Unfallfahrerin flüchtig

Samstagnacht, gegen 00:40 Uhr, kam es im Mühlenloog in Upgant-Schott zu einem Verkehrsunfall. Eine Zeugin beobachtete, wie eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin mit einem Audi über eine Verkehrsinsel fuhr, wodurch ein Baum sowie ein Verkehrszeichen nicht unerheblich beschädigt wurden. Durch den Aufprall kam der Pkw seitlich zum Liegen. Die Fahrerin entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Ein Abschleppunternehmen hat das Fahrzeug geborgen.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Zahnarztpraxis

In der Nacht von Freitag, 31.05.2024, auf Samstag, 01.06.2024 kam es in der Juister Straße in Norden zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis. Bislang unbekannte Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Praxisräume. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter Tel. 04931/9210.

Norden - Zeugen nach Übergriff gesucht

In der Nacht zu Sonntag, gegen 23:30 Uhr, wurde ein 24-jähriger Oldenburger, der sich fußläufig in der Bahnhofstraße in Norden befand, von einer fünfköpfigen Personengruppe angegangen. Zunächst forderte die Personengruppe die Herausgabe von Bargeld. Als kein Bargeld erbeutet werden konnte, schlug einer der Beschuldigten dem 24-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete die Personengruppe. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden, Tel. 04931/9210.

Wittmund

Verkehrsgeschehen

Reepsholt - Anhänger löst sich und kollidiert mit entgegenkommendem Pkw

Am Samstag kam es gegen 08:50 Uhr auf der Upschörter Straße zwischen Reepsholt und Upschört zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich aus unbekannter Ursache ein Anhänger des Pkw eines 73-jährigen Fahrzeugführers löste und mit einem entgegenkommenden PKW VW kollidierte. Der 72-jährige Fahrer des VW konnte im letzten Moment zwar einen Frontalzusammenstoß vermeiden, geriet jedoch aufgrund des seitlichen Zusammenstoßes ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stehen. Am Anhänger und am VW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Anhänger und der VW mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straße war für die Bergung zeitweise halbseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell