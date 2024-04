Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei (29.04.2024)

Trossingen (ots)

Weil für seinen 125 ccm- Roller kein Versicherungsschutz bestand und nicht die erforderliche Fahrerlaubnis vorhanden war, flüchtete am Montagnachmittag ein 16-Jähriger vor der Polizei. Den Beamten fiel der junge Mann fahrend gegen 16 Uhr in der Goethestraße auf, da an dem Roller der Marke Daelim kein Kennzeichen angebracht war. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Jugendliche sein Zweirad über die Kreuzung zur Lichtbachstraße. Hierbei ignorierte er sämtliche Anhaltesignale der Polizisten und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit auf der Südstraße bis auf die Ernst-Haller Straße fort. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise des Jugendlichen brachen die Beamten die Verfolgung ab. Da er bei den Polizisten persönlich bekannt war, konnte der 16-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Beamten leiteten neben einem Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Zulassung nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rottweil auch ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Personen, die die Fahrweise des Jugendlichen beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

