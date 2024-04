Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Regal an Lagerhalle gerät in Brand (29.04.2024)

Steißlingen (ots)

Am Montagnachmittag ist in der Eichenstraße im Innenhof mehrerer Lagerhallen zum Brand eines Regals gekommen. Gegen 14.45 Uhr stellten Arbeiter einer dortigen Firma Feuer an einer angrenzenden Halle fest. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit zwei Drehleitern, fünf Fahrzeugen und 40 Mann ausgerückt war, stand ein an einem Hallenteil stehendes, überdachtes Außenregal bereits im Vollbrand. Durch die sofortigen Löschmaßnahmen verhinderten die Wehrmänner ein Übergreifen der Flammen auf das Innere des Gebäudes und weitere Hallenteile. Die Höhe des entstandenen Schadens und die Brandursache sind noch nicht bekannt.

