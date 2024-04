POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Radolfzeller Straße verletzt (30.04.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots) - Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Junge bei einem Unfall auf der Hegautraße am Montagmittag. Der 11-Jährige fuhr mit seinem Rad auf dem abschüssigen Teil der Hegaustraße in Richtung Aachbrücke. An der Einmündung zum Aachweg kam es zum Zusammenstoß mit ...

mehr