Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Diebstahl/Aurich - Verdächtiger gefasst

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Diebstahl

In Norden ist es zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter haben sich durch die unverschlossene Hintertür Zutritt zu einem Haus in der Straße Fischerspfad verschafft. Sie entwendeten persönliche Gegenstände und flüchteten unerkannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr. Zeugen, die auffällige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Norden unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Verdächtiger gefasst

In der Nacht auf Montag konnte ein Tatverdächtiger in Aurich gefasst werden. Ein aufmerksamer Nachbar rief gegen Mitternacht die Polizei, weil er verdächtige Geräusche auf einem Nachbargrundstück in der Straße Heerenkamp hörte. Die eingesetzten Polizisten trafen im Garten auf einen 29-jährigen Mann. Dieser versuchte zu flüchten, als er die Beamten sah. Er konnte jedoch gefasst werden. Gegen den Mann wird nun ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell