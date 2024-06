Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer/Wiesmoor - Unfallflucht/Wiesmoor - Unerlaubt entfernt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer

Am Montag hat es einen Unfall in Aurich gegeben. Eine 55-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin fuhr gegen 6.25 Uhr auf der Straße Osterbusch. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die Fahrzeugführerin die Dormumer Straße bei Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage. Sie stieß mit einem 63-jährigen Radfahrer zusammen, welcher in Richtung Tannenhausen unterwegs war. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Unfallflucht

Am Donnerstag hat ein unbekannter Fahrzeugführer eine Unfallflucht begangen. In der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr wurde ein grauer Mercedes auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße angefahren. Das Auto wurde dadurch im Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050.

Wiesmoor - Unerlaubt entfernt

Am Montag ist ein Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet. Ein bisher unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen die hintere Stoßstange eines schwarzen Renault Clio. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Parkplatz. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 9.40 Uhr bis 11.30 Uhr. Die Polizei Wiesmoor nimmt unter 04944 914050 sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell