POL-SN: Radfahrer nach Unfall verletzt

Schwerin (ots) - In der zurückliegenden Nacht wurde in Schwerin Friedrichsthal ein weißer Audi S6 von unbekannten Tätern entwendet. Der Audi S6 Baujahr 2018 verfügt über ein Keyless Go System und wird auf einen Wert von 58.000EUR geschätzt. Ersten Erkenntnissen nach versuchten die Täter gegen 02:00 Uhr weitere Fahrzeuge (darunter Autos der Hersteller VW, Volvo, BMW und Mercedes) aus dem Stadtteil zu entwenden, was ...

